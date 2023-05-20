今天是蔡英文總統執政7周年，她也在總統府舉辦記者會發表談話。（曾薏蘋攝）

今天是蔡英文總統執政7周年，她也在總統府舉辦記者會發表談話，針對在野黨近日提出朝野政黨領袖會晤，蔡英文回應，自己一直都有在思考這個問題，如果有意願、有合適機會都可以談一談，重點是大家要有認知，政黨對內可以競爭、但對外要團結一致，在未來不管誰執政，都有一個共同責任，就是維持台海和平現狀。

媒體提問，剩下1年的任期，最急迫的政策有哪些？蔡英文表示，對外關係上維持政策穩定，跟各方保持溝通，希望處理機制跟模式，未來總統可以參考或延用；在民生經濟議題上，則有很多打底工作要持續進行。

蔡英文說，住宅問題有階段性處理，下一階段還是要處理，這問題是台灣社會關注議題，也是年輕人關注的議題，但問題累積很長時間，需要持續透過資源、政策緩解住屋者的負擔，這些打底工作會繼續來做。

蔡英文表示，最後1年要注意到要做好很多基礎建設，包括水資源開發，她就8年任期盡所能去做，但這是長期要處理的議題，希望每個階段的總統都能持續確保對水資源的供應、開發持續努力。她說，面對極端氣候的挑戰不會因為她任期結束就結束，挑戰會更加嚴峻。