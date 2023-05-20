無偵-8超音速無人偵察機

衛星圖像顯示，1架無偵-8超音速無人偵察機停在中國東部安徽省六安空軍基地新建的機庫外。

據《防務新聞》（Defense News）19日報導，北京正在繼續翻新一座轟炸機基地，而在最近外洩的美國文件中，當地有1架新型超音速無人偵察機。美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）所提供的衛星影像顯示，約從2018年4月—2019年初展開的翻新工程仍在持續，其中包括重鋪長達3,200米的跑道、擴建滑行道、興建能容納20架轟炸機的機堡和兩座機庫，以取代開放式停機坪。

此外，據美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）的埃弗萊斯（Decker Eveleth）說，中方還在基地上建了彈藥檢查設施。他指出，這類設施是在彈藥裝載上機前，用來加以檢查。埃弗萊斯說，這些建築通常出現在轟炸機和地陸基飛彈基地，為兩頭都有門的長型高大建築。

另一方面，專門研究中方戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，六安空軍基地是中方空軍第10轟炸機師的所在地。他指出，目前他們飛的是轟-6K 和轟-6M轟炸機。其中轟-6M是無偵-8的主要投放平台，當它飛到高空時，可以讓無偵-8從機腹掛載點飛出。

Satellite image shows WZ-8 supersonic drone at Chinese basehttps://t.co/LcB6AR8wLp pic.twitter.com/p6RNT2UVUS — Defense News (@defense_news) May 18, 2023

It's not the best quality, but .@planet satellite imagery of Lu'an/Liuan (六安) AB in Anhui, China from DEC22 shows what appears to be a WZ-8 supersonic UAV onsite at 31.623163, 116.286055, corroborating images circulating that are reportedly from the Discord leaks pic.twitter.com/kq69pbVo4y — Mike Yeo 杨启铭 is also at post.news/thebaseleg (@TheBaseLeg) May 18, 2023