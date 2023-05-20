戶所贈送蘋果蠟燭和金鏟子給在520結婚的新人，祝福平安幸福、早生貴子。（圖取自八德戶政臉書／陳夢茹桃園傳真）

今天是5月20日諧音為「我愛你」，許多情侶會選在有浪漫諧音的這天登記結婚，由於今天適逢休假日，為此桃園市提前3天開放讓民眾到戶所登記，可指定讓結婚登記於20日生效。桃園市八德戶政事務所這次有22對新人登記於20日生效，戶所內的結婚拍照背板以花藝設計為主，飽受好評。

八德戶政表示，今年5月20日適逢假日，考量許多新人想要登記在5月20日當天結婚，因此開放民眾在17至19日到所內登記結婚、指定20日生效，再送蘋果蠟燭和金鏟子，祝福新人平安幸福、早生貴子，總計有22對新人登記前來登記。

近年來有許多戶所在結婚拍照區下足功夫，就是為了讓新人可以拍出好看的紀念照。八德戶所結婚拍照區以花藝設計為主，並搭配具有質感的裝飾木條為背景，一旁的小黑板更寫著「牽手八德」，旁邊可以讓新人寫上自己的名字，讓來登記的新人可以留下浪漫又充滿紀念的合影。