連江縣北竿鄉昨（19）日深夜1名女童身體不適，急需轉診至南竿連江縣立醫院檢查治療，但因已無交通船航班，海巡署立即由馬祖海巡隊派遣PP-10072巡防艇接駁，並在海巡及醫護人員照護下，讓女童順利抵達南竿福澳港，由救護車轉送醫院治療。

昨日深夜11時許，海巡署第十一巡防區指揮部接獲通報，1名女童有呼吸困難、全身無力的症狀，經北竿衛生所評估後，認為急須轉診到南竿連江縣立醫院檢查治療，在夜間沒有交通船航班的情況下，由馬祖海巡隊派遣船艇協助後送。

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-10072巡防艇前往北竿白沙港接駁女童及其家屬，同時全程有醫護及海巡人員照護，最後於深夜0時抵達南竿福澳港，再由救護車送醫，讓女童順利前往醫院就醫。

海巡署表示，對於居民生命安全非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」理念，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。