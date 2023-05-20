台中市一名擁有5億身價的18歲賴姓高三生，與夏姓代書助理登記結婚2小時後離奇墜樓身亡，賴母出面指控是遭「謀財害命」，檢方訊後認定夏涉犯殺人罪嫌，諭知30萬元交保，進行相驗解剖，全案偵辦中。但外界擔憂，若未來檢警未能掌握具體殺人證據而判無罪，因涉及到遺產分配，兩人婚姻是否有效？未來勢必成為攻防重點。法界人士指出，當時夏男隨機找尋路人證婚，因此這兩名證人對於賴、夏兩人是否具有「結婚真意」的證詞，將會成為「婚姻無效」的關鍵證據。

根據我國《民法》，對於結婚證人的資格並無特別限制，不論證人是否為親人、朋友、同學、前男女朋友亦或不熟識的路人，只要「具備一定的心智能力」，確實了解當事人有意願進入婚姻共同生活的意思，都可以擔任結婚證人。

目前法院也認定，具備「心智能力」就是要能夠了解結婚的意義及效果，而具備意思能力就足夠。但依照實務經驗，新人在辦理結婚登記時，為使登記的行政作業能順利進行，戶政機關可能還是會要求證人必須是由有行為能力的人擔任。

而且重要的是，結婚證人的任務，就是要能夠親自見聞，以證明簽署結婚契約的雙方，結婚當時具有結婚的真意，彼此是真的想要締結婚姻，並且建立共同生活關係。

因此，如果兩造結婚當事人並沒有結婚的真意，僅是為了其他目的，即使有實質結婚的表面形式，也無法有效成立婚姻關係。且若證人無法理解結婚的意義，或並未親自見聞，將會因為證人無法證明新人雙方的結婚真意，影響這起結婚的效力。

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