白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天表示，雖與共和黨間存有「重大分歧」，總統拜登對解決提高債務上限的僵局依舊「抱持信心」。

「紐約時報」報導，在共和黨人美國當地時間19日上午因對支出上限的討論表達憤慨後，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）宣布暫停會談，朝野間的協商一度喊卡。幾個小時後，麥卡錫宣布共和黨人重返談判桌，但19日晚間僅磋商1個小時就結束，目前不清楚雙方計劃何時會面再談。

民主黨籍的拜登目前人在日本廣島參加七大工業國集團（G7）峰會。尚皮耶在廣島表示，雖然「依舊存在重大分歧」，但「總統對於事情會有出路充滿信心」。

共和黨人想要白宮接受大幅預算削減，以換取展延美國政府年度借款授權。談判陷入僵局升高了國會兩黨恐無法在美國政府用罄資金、陷入經濟災難性債務違約的所謂「X日」（X date）前達成協議的隱憂。

然而尚皮耶指出，共和黨人喊卡後又願回談判桌代表「彼此的確仍保持樂觀」。她說至少雙方間還有對話，這很重要。

拜登強烈反對共和黨人利用債務上限的決定作為要求削減預算的籌碼，因此雙方是否會各退一步仍不得而知。

尚皮耶表示，「如果雙方都抱持善意」，就能找到解方。