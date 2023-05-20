縣府教育處長王淑玲20日上午與縣議員簡千翔、中興高中校長陳江海巡視該校考場，關心考試情形，並感謝陪考學校老師的辛勞。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

縣府教育處長王淑玲20日上午到中興高中巡視考場，關心考試情形。（南投縣政府提供／馮惠宜台中傳真）

國中教育會考於20、21日登場，這也是新冠肺炎從法定傳染病第五類降為第四類後首次的國中會考，今年南投縣共有8處學校考場，考生為3870人；縣府教育處長王淑玲20日上午到中興高中巡視考場，關心考試情形，並感謝陪考學校老師的辛勞。

中投區國中教育會考試務工作今年由南投主責，中投考區報名人數為3萬495人，考區試務工作由國立竹山高級中學承接，南投縣3870名考生分別安排在中興高中、草屯商工、南投高中、南投高商、竹山高中、水里商工、暨大附中、埔里高工等8處學校考場考試。20日考社會、數學、國文及寫作測驗，21日則考自然、英文閱讀及英文聽力。

配合中央5月1日起新冠肺炎從法定傳染病第五類改為第四類，今年國中會考回歸疫情前規定，除開放家長陪考，也取消篩檢陽性及中重症考生應試資格限制，每間考場學校皆設置3間備用試場，提供確診及有突發傷病考生應試。

南投縣教育處長王淑玲表示，雖然疫情降級，但各考場仍規畫防疫措施，考試前針對考場學校周遭環境預先消毒，考試結束再次進行消毒，維護考生及老師的健康，感謝考場學校主任委員及行政團隊的細心規劃及辛勤服務，讓南投縣的考生都能安心應試，期盼考生都能以平常心應考，發揮平日所學、獲取佳績，錄取心目中的理想學校。

教育處表示，會考成績單預計在6月9日開放網路查詢並寄發，家長及學生可查詢「國中畢業生適性宣導網站」或翻閱縣府編印的「中投區十二年國教適性入學一本通」，了解目前中投區各高中、高職群科、學校特色與未來發展。

在志願選填方面，學校教務主任、輔導主任及9年級導師都經過專業培訓，能提供最佳諮詢方式，透過親、師、生相互討論交流，協助孩子依自己的興趣選填最適合的學校，達到適性揚才的理念。