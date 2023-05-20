烏克蘭總統澤倫斯基昨（19）日出席阿拉伯聯盟峰會發表演說，尋求各國對烏克蘭人民的支持，但他同時也嚴厲批評部分國家對俄羅斯侵略行為「視而不見」，控訴伊朗提供無人機，協助俄軍作戰，相當直言不諱。

綜合外媒報導，19日在阿拉伯聯盟峰會（Arab League summit）上，除了敘利亞公開挺俄侵烏，其他國家都試圖在這場衝突中保持中立。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）全程用英語發表演說，告訴與會者，他的國家正在抵禦殖民者和帝國主義的入侵，試圖連結阿拉伯世界遭到占領的歷史。

Zelenskiy told leaders at an Arab summit in Saudi Arabia that Ukraine may not have Russia's military strength "but we do stay strong because we have truth on our side" https://t.co/8XKGzCtw1N pic.twitter.com/ZGi6maWXOx — Bloomberg (@business) May 19, 2023

「俄羅斯占領我們，克里米亞首當其衝。直到現在，當地受鎮壓的絕大多數都是穆斯林。」

「我來到這裡，好讓每個人都能誠實地看見，無論俄國人帶來多大的影響，獨立仍然存在，」澤倫斯基說。「不幸的是，這世上和此處有些人對那些監牢和非法吞併視而不見。」

峰會主辦國沙烏地阿拉伯則是再度表達願意居中扮演調解的角色，希望能透過政治途徑解決俄烏戰爭。

結束阿拉伯聯盟峰會後，澤倫斯基趕搭飛機前往日本參加G7峰會。他將會見美國總統拜登、日本首相岸田文雄，繼續拉攏更多國家幫忙。