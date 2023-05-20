烏克蘭總統澤倫斯基昨（19）日出席阿拉伯聯盟峰會發表演說，尋求各國對烏克蘭人民的支持，但他同時也嚴厲批評部分國家對俄羅斯侵略行為「視而不見」，控訴伊朗提供無人機，協助俄軍作戰，相當直言不諱。
綜合外媒報導，19日在阿拉伯聯盟峰會（Arab League summit）上，除了敘利亞公開挺俄侵烏，其他國家都試圖在這場衝突中保持中立。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）全程用英語發表演說，告訴與會者，他的國家正在抵禦殖民者和帝國主義的入侵，試圖連結阿拉伯世界遭到占領的歷史。
「俄羅斯占領我們，克里米亞首當其衝。直到現在，當地受鎮壓的絕大多數都是穆斯林。」
「我來到這裡，好讓每個人都能誠實地看見，無論俄國人帶來多大的影響，獨立仍然存在，」澤倫斯基說。「不幸的是，這世上和此處有些人對那些監牢和非法吞併視而不見。」
峰會主辦國沙烏地阿拉伯則是再度表達願意居中扮演調解的角色，希望能透過政治途徑解決俄烏戰爭。
結束阿拉伯聯盟峰會後，澤倫斯基趕搭飛機前往日本參加G7峰會。他將會見美國總統拜登、日本首相岸田文雄，繼續拉攏更多國家幫忙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。