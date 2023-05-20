民眾黨主席柯文哲（中）20日於淡水滬尾藝文休閒園區舉辦參選2024總統大選宣示記者會，柯上台闡述參政理念，期盼延續150年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨、誤解，解開繩結；現場風雨交加，柯未撐傘，全身濕透發表參選宣言。 （郭吉銓攝）

風雨無阻！柯文哲宣示參選2024總統大選 高呼「別再被藍綠惡鬥綁架」：義無反顧拚一次

民眾黨主席柯文哲今在新北淡水鬱金香酒店3樓草坪舉辦參選2024總統大選宣示記者會，宣傳主軸定為「Keep Promise相信美好台灣」，柯表示，加入我們起造新台灣，2024是翻轉台灣命運的轉捩點，呼籲大家不要再受藍綠惡鬥意識形態綁架，並承諾當選後會恢復與對岸的溝通管道，並到立法院進行國情報告，建立責任政治，建立總統有權無責亂象，「現在是改變的時刻」。

民眾黨總統參選人柯文哲競選致詞表示，2024是翻轉台灣命運的轉捩點，呼籲大家不要再受藍綠惡鬥意識形態綁架。（翻攝自民眾之聲YT）

今天候不佳、淡水下起傾盆大雨，柯文哲一開場就說：「遇水則發」，接著致詞表示，面對極端氣候、能源問題，缺水缺電缺工缺地缺人才，地緣政治帶來的戰爭風險等，台灣正處在關鍵時刻，你的選擇決定台灣的未來是新政治，還是繼續沉溺在過去藍綠互鬥的泥沼，相信改變台灣從改變政治文化開始，相信柯文哲帶來台灣的改變。

柯文哲提及選在此辦記者會原因為150年前於此上岸的馬偕牧師為台灣人民犧牲奉獻的精神，更成為新台灣人典範。他也要給台灣人一個新的定義，就是生活在這裡認同這塊土地的就是台灣人，這可以解決很多問題。

他認為台灣應是團結和諧而非分裂鬥爭的國家；應是中美溝通的橋樑而非中美對抗的棋子；應是美麗之島福爾摩沙、不應是外媒所說的世界最危險的地方；應有清廉勤政愛民愛鄉土的政府來帶領人民，不應當是口號治國債留子孫、製造仇恨對立。

柯文哲並批民進黨因為政黨利益超越國家利益，治理失能，面對少子化、高齡化束手無策，數位轉型、司法改革淪為紙上談兵，從能源危機到五缺甚至缺蛋，讓外資卻步，政府成了企業投資最不可靠的因素，讓台灣錯失許多發展機會，面對2050淨零排放即將帶來的衝擊毫無規畫，百廢待舉，年輕人看不見希望，但是「我們不能這樣就算了」。

柯文哲並提出「十會」的承諾，表示會以理性務實科學精神、重建廉能政府；會嚴守財政紀律、健全中央與地方財政讓國家能永續發展：會尊重專業重建文官制度、加速政府數位轉型，提高行政效能；會發展穩定的能源 ，不讓跳電成為台灣的危機；會延長現役核電廠的使用年限，確保能源轉型期的安全，鼓勵再生能源穩定發展。

會國土重新規畫，全面健檢水資源，讓台灣遠離水旱災，成為世代宜居之地；會讓台灣高等教育重回世界百大，讓學生更具國際競爭力；會全面建立友善生養的職場環境，讓年輕人敢生能養，解決少子化國家危機；會以多元化方式實現居住正義、保障居住人權；會友善新住民、維護新住民權益，促進社會的共榮與和諧。

聽見台下民眾高喊：「總統好、總統好」，柯文哲甩去眼鏡上的雨水，連回應了兩次「好」，笑得開懷。

面對台海緊張情勢，柯文哲則強調會務實處理兩岸問題，在確保全體國人繼續享有民主自由體制與生活方式，恢復與對岸的溝通管道，會繼續五個互相原則，在對等尊嚴的條件下，促進兩岸和平、增加彼此善意、減少衝突危機、創造台灣和平，「我們備戰不畏戰、能戰而不求戰」，以台灣自主、兩岸和平來維繫印太地區的繁榮穩定。