甲仙攔河堰集水區降雨量為50毫米。（南水局提供／林雅惠高雄傳真）

南部水情嚴峻，今年第三波梅雨昨日午後為南部地區帶來明顯降雨，南區水資源局表示，這波雨量雖然沒能解除南部旱象，但已讓水情顯得樂觀，尤其大雨下在山區一帶，為曾文水庫及南化水庫帶來進水，有效提升旗山溪及高屏溪河川流量。

南部水資源局表示，本波鋒面於19日午後開始為南部地區帶來明顯降雨，統計今日上午8時，台南地區曾文及南化水庫集水區降雨量分別為89及36毫米，預估將有600萬立方公尺以上進水效益。

而高雄地區甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰集水區降雨量分別為50及32毫米，也有效提升旗山溪及高屏溪河川流量到每秒26.4及11.7立方公尺，雖未能解除南部地區旱象，但水情已較為樂觀。

南水局指出，南水局靈活調度各水源點水量，極力蓄留水資源於水庫，此次掌握旗山溪甲仙堰集水區降雨時機，在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，今日累計至8時已達89萬立方公尺以上，最佳化調配運用台南及高雄地區水資源。

旱象仍未解除，南水局籲請民眾仍節約用水，養成節水好習慣才是確保用水穩定的王道。