國民黨今（20）日舉行徵召侯友宜競選總統誓師大會，藍營縣市首長和立法委員出席力挺，侯友宜在大家歡呼聲中上台致詞，主持人帶領大家喊出「侯友宜凍蒜！」
「我是惦惦做事情的侯友宜、好好做事情的侯友宜」，侯友宜說，有人開玩笑「好好做事情，好像是好好GPT」，而GPT是人工智慧，「我哪有這麼厲害？」
侯友宜直言，有人說「侯侯做代誌」這樣說不對，而他從小被教育，做事情認真打拼，好好做，做對的事情，把事情做好，這不是我們基本的條件嗎？
侯友宜質疑，民進黨連好好做事情都做不到，高房價、低薪資，是年輕人最大痛苦，他們說2025非核家園、綠電20％，但是時間到全數跳票，事情「講甲一畚箕，做無一湯匙」。
侯友宜痛批，政府最缺的就是「好好做事情」，民進黨說要打黑金，打來打去越打越多；說要反貪腐，結果貪腐掛勾越深，一人得道，雞犬升天，有關係就沒關係，甚至還接受詐騙集團的贊助，要拚庶民經濟，結果都看不到，這都歷歷在目，「民進黨不好好做事情，就讓侯友宜來好好做事情」。
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