民黨20日舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜（前右三）在執政縣市長及立委參選人力挺振臂力爭政黨輪替。（陳怡誠攝)

國民黨今（20）日舉行徵召侯友宜競選總統誓師大會，藍營縣市首長和立法委員出席力挺，侯友宜在大家歡呼聲中上台致詞，主持人帶領大家喊出「侯友宜凍蒜！」

「我是惦惦做事情的侯友宜、好好做事情的侯友宜」，侯友宜說，有人開玩笑「好好做事情，好像是好好GPT」，而GPT是人工智慧，「我哪有這麼厲害？」

侯友宜直言，有人說「侯侯做代誌」這樣說不對，而他從小被教育，做事情認真打拼，好好做，做對的事情，把事情做好，這不是我們基本的條件嗎？

侯友宜質疑，民進黨連好好做事情都做不到，高房價、低薪資，是年輕人最大痛苦，他們說2025非核家園、綠電20％，但是時間到全數跳票，事情「講甲一畚箕，做無一湯匙」。

侯友宜痛批，政府最缺的就是「好好做事情」，民進黨說要打黑金，打來打去越打越多；說要反貪腐，結果貪腐掛勾越深，一人得道，雞犬升天，有關係就沒關係，甚至還接受詐騙集團的贊助，要拚庶民經濟，結果都看不到，這都歷歷在目，「民進黨不好好做事情，就讓侯友宜來好好做事情」。