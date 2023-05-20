高雄就業媒合與職業探索博覽會。（洪靖宜攝）

高雄市勞工局與台積電慈善基金會今日合辦就業媒合與職業探索博覽會，現場共計有61家企業，提供高中職學歷生超過千筆工作職缺，吸引破千人次參與，協助高中職學生更進一步認識企業工作內容和產業特性，及早規畫屬於自己的未來。

台積電慈善基金會從今年5月起，首創與當地企業、各縣市政府單位合作，在全台6縣市來舉辦多場高中職就業博覽會，20日來到高雄，高雄市長陳其邁也到場參與啟動儀式及參觀攤位，他勉勵現場學生「行行出狀元」，即早找到自己目標和興趣，擁有自己的一片天。

現場除了有就業媒合，協助學生與多家企業面談，也提供學生「履歷健診」的服務，幫助想要就業的畢業學生找到志趣專長，進而找到自己喜歡的產業工作。現場包含科技及製造業、住宿及餐飲業、運輸及倉儲業、批發及零售業、資訊及通訊傳播業，一共有61家廠商，提供超過千個就業機會，其中有些技術專業職工作月薪上看6萬元。

另外，職業探索則是協助學生針對未來就業心理層面上來做分析與探討，博覽會於現場提供了「企業交流」、「職涯工作坊」、「探索未來座談會」等3項多元諮詢服務，幫助學生認識企業，讓學生與企業間共同建立起一個良好的溝通平台，學生可透過參展廠商人員專業引導解說下，進而啟發自己未來的職涯規劃，清楚地明白未來進入職場生活後的真實面貌，克服就業時的心理障礙。