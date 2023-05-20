撒固兒部落文化聚會所上樑儀式，全程以原住民儀式進行。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

撒固兒部落文化聚會所上樑儀式，市長魏嘉彥與出席人士在鋼樑上簽名。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

撒固兒部落文化聚會所上樑儀式，全程以原住民儀式進行。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所向中央爭取經費補助加上自籌款共2400餘萬，興建撒固兒部落文化聚會所，近日舉行上樑典禮，過程遵循原住民儀式進行，市長魏嘉彥與出席代表在鋼樑上簽名後，再以機具將鋼樑吊掛至樑柱的位置，預計今年11月完工，撒固兒是花蓮市第5座部落文化聚會所。

撒固兒部落文化聚會所座落國福里撒奇萊雅祭祀廣場，當初起造最棘手的狀況，就是飛航限高的國防問題，立委鄭天財說，歷經多次會勘，確認建物高度不會影響飛安前提下，感謝國防部最後變通處理，讓建案得以展開。

19日上午市公所辦理上樑典禮，上樑儀式前，先由撒固兒部落頭目徐從以原住民祈福儀式感謝祖靈，之後再由市長魏嘉彥偕同與會人士在鋼樑上簽名見證，再以吊車重機具將鋼樑吊至樑柱位置，儀式簡單隆重。

徐從頭目致詞時歡喜說，等了12年，在歷任頭目極力爭取下，終於有了這座聚會所，而且上樑之後，期待竣工的日子，也希望明年的豐年祭能夠在新的聚會所舉辦。

包括代會主席李振瑋、副主席黃達祥，市代蕭民隆、平島．部定、陳惠卿，縣議員魏嘉賢、笛布斯．顗賚、李正文、周駿宥，國福里長李鳳凰，立委鄭天財，立委傅崐萁辦公室主任蔡瑞璋、縣府原行處長督固．撒耘，以及各部落事務組長等多人都出席部落盛會。

魏嘉彥感謝原民會、立委以及縣議會和市代會的支持，要感謝前市長魏嘉賢議員，在其任內積極催生部落聚會所的興建，市公所未來會向上級政府爭取經費，逐步實現「一部落一聚會所」的目標。

撒固兒部落文化聚會所占地140.42坪，工程經費2425萬8218元，花東基金補助1350萬元，市公所自籌1075萬8218元。去年10月11日開工，目前進度55.52％，預計今年11月底完工。