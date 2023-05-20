肺癌是國人各癌症的頭號殺手，其中更以肺腺癌為大宗，如何有效預防是眾人熱切關注的議題。台大生物產業學系老師洪泰雄表示，自己有學生是澎湖警官，對方告訴他身邊有多位同事做低劑量CT肺癌篩檢後，都有肺結節的檢出，由於澎湖居民大多都喝純水，讓他不禁聯想這件事和肺腺癌的關係。在爬梳文獻後，洪指出，目前尚無明確科學證據表明飲食與肺腺癌有直接關聯，而日常避免吸煙、減少暴露在有害物質中、保持良好生活習慣和定期接受檢查才是最好的預防方法。

洪泰雄在臉書發文，透過7QA來介紹肺腺癌，包括肺腺癌是不是和飲食無關？肺腺癌是不是和空氣有關？肺腺癌是不是和遺傳基因有關？肺部細胞可以再生嗎？如何避免肺腺癌發生？低劑量CT檢查何時開始做比較好？肺腺癌有什麼症狀？

關於肺腺癌和飲食的關聯，洪泰雄表示，目前尚無明確的科學證據表明兩者有直接的關係；然而，洪說，一些研究顯示高脂肪、高膽固醇、高糖、高鹽等不健康的飲食習慣可能會增加肺癌風險。不過他認為，需要更多研究來進一步確認其關聯性。

談及空氣污染物和有害氣體與肺腺癌的關聯，洪泰雄指出，如吸入二手煙、室外空氣污染、工作場所的化學物質和粉塵等都可能增加肺癌的風險。

除了外在因素，肺腺癌是否和遺傳基因有關？洪泰雄解釋，某些遺傳基因變異可能會增加肺腺癌的風險，但是大多數肺腺癌與遺傳基因無關。至於，肺部細胞是否可以再生？洪泰雄說，細胞會進行自我修復，以恢復受損的組織和器官。

造成肺癌高死亡率的主因是早期症狀不明顯，洪泰雄提醒，如果出現包括咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困難、疲勞、體重減輕等症狀，應盡快就醫檢查。洪泰雄表示，低劑量CT檢查是一種可用於早期發現肺腺癌的檢查方法，對於高風險族群，如長期吸菸者、家族中有肺癌病史者，建議從50歲開始，每年進行1次。

該如何有效預防肺腺癌？洪泰雄表示，喝足夠的水可以幫助維持身體健康，促進代謝和排毒，但它並不能防止肺腺癌的發生。「避免吸菸是預防肺腺癌最重要的方法之一。」除此，洪泰雄說，減少暴露在有害物質中、保持良好的生活習慣和定期接受醫學檢查是預防肺癌最有效的方法。

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