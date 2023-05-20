高齡者的X光片常可發現有主動脈鈣化，過去被認為是老化現象，但心臟科醫師表示，最新研究發現，X光片上有主動脈鈣化的人，罹患心臟病與死亡的風險會大增2成以上。此外，主動脈的鈣化斑塊若剝落，即可能阻塞腦循環，造成中風。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在臉書表示，高齡者的胸部或腹部X光片常見有主動脈鈣化，尤其在抽菸、高血壓、洗腎患者常會看到大動脈明顯鈣化的情況。「過去醫界認為這是老化的現象，但現在發現主動脈鈣化與心臟疾病大有關係。」

他說明，血管粥狀硬化的過程會有異常發炎和增厚，造成細胞死亡和組織間質堆積，導致一些礦物質沉積在血管壁，即「鈣化現象」。因為X光檢查的特性，很容易顯示胸部或是腹部的X光片中主動脈的管壁上有白色、晶亮的鈣化斑塊。

劉中平表示，最新的研究顯示，X光片上有主動脈鈣化的人會增加2成以上的心臟病及死亡風險，這是因為機轉類似，主動脈發生鈣化，心臟的冠狀動脈也易有鈣化，日後會發生心臟缺氧和心絞痛。此外，主動脈的鈣化斑塊若剝落，有可能流入頸動脈、阻塞腦循環，造成腦中風。

他提醒，民眾若發現X光片出現主動脈鈣化時，要高度懷疑是否已動脈硬化，請醫師評估是否有心血管疾病的危險因子，例如抽菸、三高（高血糖、高血壓、高血脂）、過胖、缺少運動等，及早發現是否有潛在的心臟病。

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