今年國中教育會考社會科，新冠肺炎疫苗接種及交通部推動的「幸福巴士」均入題。國中老師表示，社會科全部54題中，有約一半、約25題是圖表題，具有資料解讀及圖表轉譯能力的考生會考得比較好，「背多分」學習方式的考生難拿高分。

今年國中教育會考社會科皆為4選1選擇題，第1至43題為單題，第44至54題為題組題，合計共54題，其中圖表題有25題。國中老師說，學生無論使用哪一個版本教科書都能作答，但具備閱讀能力並能轉譯、分析圖表資料及靈活用所學的考生，會考得比較好。

新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，今年社會科題目，重視使用各種圖表、照片等不同形式呈現資料，譬如第28題，以本島4個氣象站的經緯度位置及高度表為素材，學生需運用地形與季風影響降水空間的概念，判斷那個測站的降水量可能最多。

此外，今年社會科題目也力求和學生生活經驗相連結。賈生玲舉例，第2題以交通部公路總局為滿足部分地區民眾就學、就醫及洽公需求，因此推動「幸福巴士」政策，考生需依據2019年8月設有「幸福巴士」營運鄉鎮的分布圖，推論出該項政策的目的為何。

今年許多社會科試題取材與新聞時事連結，高雄市路竹國中公民與社會科老師師秀玲表示，第39題以新冠肺炎疫情時疫苗接種對象為例，民間團體呼籲政府應將逾期停留或逾期居留的外國人納入疫苗施打對象，評量學生能否判別民間團體的呼籲隱含何種觀點。她認為，這一題探討公民身分與普世人權的觀念，是相當新穎的考題。

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷則表示，現在歷史科教科書內容強調「略古詳今」，因此今年社會科關於歷史的考題，古代史部分考很少。她表示，第39題以明清時期中國江南地區的重要產業蠶絲業為素材，學生需連結所學，判斷1030年代時生絲出口情況的長條圖最可能為何，這考驗考生轉譯圖表的能力。