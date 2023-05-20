如果說，世間所有相遇，都是久別重逢，那麼骨董珠寶更是如此。近日在台北某藝廊登場的「久別重逢骨董珠寶展」，採預約制，展出珠寶藏家Sandy Lin珍藏的上百件骨董珠寶，歷經世代承襲，在無數主人經手之後，來到了當下眼前，每件骨董珠寶都有故事，牽引了前世今生、久別重逢的悸動。

來自俄國皇室的毒藥盒戒指，可隨身攜帶毒藥，用於遭虜時不受凌虐，或是毒殺敵人。（陶福媛攝）

新藝術風格手持眼鏡Lorgnette長項鍊。（Sandy Lin提供）

由於骨董珠寶珍稀罕見，修復不易，展覽採預約制，藏家Sandy Lin在媒體專場分享30年來收藏骨董珠寶的經驗，並當場展示把玩珠寶，有些骨董珠寶暗藏機關，充滿玩味，例如一款來自俄國皇室的毒藥盒戒指，可隨身攜帶毒藥，用於遭虜時不受凌虐，或是毒殺敵人；內藏手持眼鏡Lorgnette的長項鍊，鍊墜融入精緻金雕和寶石鑲嵌，是18世紀晚期到裝飾藝術 (ART DECO)時期的珠寶作品。

做工精緻的金線編織手袋，曾是珠寶設計師SUZANNEBELPERRON的愛物，幾經轉手來到台灣，前世今生的緣份，更添傳奇。 （Sandy Lin提供）

黃水晶細工金線編織骨董珠寶套組，是以精緻手工CANNETILLE金線編織蕾絲打造。（Sandy Lin提供）

融入金雕和鑽石鑲嵌的珠寶梳妝套組，包括口紅、鐘表香水瓶、玳瑁梳、彩妝盒、粉盒等。（Sandy Lin提供）

Sandy Lin鍾愛新藝術（ART NOUVEAU）風格的珠寶，其中不乏法國新藝術大師RENE LALIQUE、比利時大師PHILIPPE WOLFERS、西班牙大師LLUIS MASRIERA和FUSET YGRAU的作品。其中一件標購於蘇富比日內瓦拍賣會的蛾型胸針，出自珠寶大師PHILIPPE WOLFERS之手，大師傳世珠寶僅只有109件，每件都是獨一無二之作，此為其中之一。

另有一件做工精緻的金線編織手袋，是知名珠寶設計師SUZANNE BELPERRON曾經擁有的愛物，幾經轉手來到Sandy Lin手中，前世今生的緣份，更添傳奇。