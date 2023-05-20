嘉義火車站卸妝，拆掉「嘉義車站」4個招牌字，回復質樸素顏美學；再花1900萬元整頓站前廣場環境、優化雨遮動線，拉長遮風避雨的步行及接送空間；加上夜間照明，整個古蹟亮起來。網友直呼「全台灣車站都該學學」、「難得台鐵有車站這麼美」。
嘉義市政府交通處表示，嘉義火車站站體經「微改造」，利用減法美學，簡化、拆除車站內外繁複物件，讓原本已是古蹟的車站重現樸實，再加入暖色調的夜間光線，襯托嘉義站的低調優雅，為城市增添亮點。
內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計劃」補助800萬元，市府自籌約1100萬元，以總經費不到2000萬元辦理車站廣場優化，去年6月15日開工，經11個月施工，目前工程進入收尾階段，預計近期重新開放。
交通處指出，配合台鐵重新設計「嘉義車站」站牌，佇立在廣場車道入口旁，並修整植栽，增強樹穴排水功能。另在各出入口及動線關鍵點的雨遮下方增設指標，加強引導功能，讓民眾對車站周遭動線，一目瞭然。
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