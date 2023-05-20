69對金鑽婚夫妻齊聚，重溫昔日結婚時的甜蜜時光，整個會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。(于家麒攝)

69對金鑽婚夫妻，在縣長陳福海伉儷的帶領下步入會場，接受全場民眾的祝福。(于家麒攝)

為感念金門地區銀髮夫妻從戰地軍管時期的困苦生活中一路走來同甘共苦、牽手情深的不易，也彰顯婚姻經營與家庭關係重要性，金門縣政府特別選在今天「520」這特別的日子，於金湖飯店隆重舉行「2023年度金讚幸福－金婚、鑽石婚表揚活動」，18對鑽石婚與51對金婚夫妻齊聚接受滿堂兒孫及眾人的祝福，重溫昔日結婚時的甜蜜時光，整個會場洋溢著溫馨、幸福的喜氣。

已步入「珊瑚婚」的陳福海特別邀「牽手」許梨羨上台，向全場的金鑽婚夫妻致敬。(于家麒攝)

接受表揚的69對夫妻結婚都超過50年，夫妻同心，牽手走過戰地時期最艱辛的年代。(于家麒攝)

表揚大會由縣長陳福海主持，地區各鄉鎮長與多位代表均到場祝賀。會場精心佈置氣球拱門，縣府也貼心的為金鑽婚夫妻準備白色婚紗、襯衫及領結，並且聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮得美美的，與會的69對金鑽婚夫妻，在縣長陳福海伉儷的帶領下步入會場，接受全場民眾的祝福，重溫昔日結婚的甜蜜時光。

縣府貼心的為金鑽婚夫妻準備婚紗、襯衫及領結，並聘請「新娘秘書」幫阿嬤打扮「漂亮登場」。(于家麒攝)

陳福海表示，在這樣一個感恩、感動與溫馨的日子，看到一起走過五、六十年婚姻生活，相知、相惜、相伴一輩子的阿公阿嬤牽手進入會場時露出的幸福感，內心十分令人感動。今天接受表揚的夫妻結婚都超過50年，夫妻同心，牽手走過戰地時期最艱辛的年代，同甘共苦，將子女撫養長大，這種堅毅和熱情精神值得年輕一輩學習模仿。已步入「珊瑚婚」的陳福海特別邀「牽手」許梨羨上台，向全場的金鑽婚夫妻致敬，同時也向夫人允諾一起努力邁向金婚、鑽石婚的幸福時光。

縣府社會處指出，今年各鄉鎮報名參加的金婚、鑽石婚長者共有69對，對於這些長者給予無限的祝福，也希望藉由金、鑽婚活動的舉辦，讓更多鄉親珍視婚姻及家庭的價值，更希望每對夫妻都能從長輩身上學習到經營夫妻關係哲學，也鼓勵為人子女要善盡孝道，讓美滿幸福的家庭，成為穩定社會的重要力量。