華男遭逮後被查出身上有安非他命。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

華男最後被警方依毒品罪嫌移送，並押解至地檢署歸案。（警方提供）

新北市淡水日前在街頭上演玩命關頭劇情，1名39歲華姓男子因遭通緝，發現警方準備上前盤查時，立即心虛逃逸，並且在道路上逆向穿梭、闖紅燈試圖甩開警方追捕，但最後他被逼近一處封閉道路內，被警方甕中捉鱉，遭逮後坦承身負3條通緝，同時還被搜出身上攜有安非他命，被警方依法送辦並解送歸案。

本月16日晚間8時許，淡水水碓派出所所長林志偉與警員林子安及游謨煥巡邏時，在新民街發現1名男子形跡可疑，準備上前盤查時，對方突然猛催油門加速逃逸，警方見狀立即鳴笛追捕，而該男子為了甩開警方，竟不惜在狹小的道路上逆向、闖紅燈，警匪飛車追逐場景宛如電影玩命關頭劇情。

最後警方追逐了約3公里後，順利將他驅逐至濱海路三段的封閉道路內，他立即下車逃逸，警方也隨即追上，並將他壓制在地，最後該男子坦承自己遭到通緝，因為擔心坐牢才逃跑，警方也確認他是背負2條毒品及1條妨害自由通緝的39歲華姓男子，另外警方也在他身上查獲1包安非他命，警方將他帶回派出所偵訊後，依毒品罪嫌移送，同時將他押解至地檢署歸案。

淡水警分局呼籲，民眾遇有司法案件而收到法院或地檢署傳票時，務必循正常法律程序依照指定時間到案說明，切勿以消極逃亡的方式規避，以免遭到通緝。

通緝犯遇警逃逸淡水追逐3公里 玩命關頭真實上演

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