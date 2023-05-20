紐約洋基與世仇波士頓紅襪完成了一筆交易，洋基20日宣布從紅襪買來了外野手艾倫（Greg Allen），同時送出現金與小聯盟投手赫南德茲（Diego Hernandez）。艾倫效力過守護者、教士、海盜、洋基，2021年在洋基出賽15場，今年初與紅襪簽下小聯盟合約。投手赫南德茲才18歲，紅襪還得養個好幾年才能用。

大聯盟官網統計，自1969年以來，紅襪和洋基只交換過7次球員，可說是極為罕見。最近一次是在2021年，那時候兩隊之間歷經7年沒有交易，結果洋基一口氣送出兩位投手，讓美國棒壇相當驚訝。更往前一次是2014年，換言之，21世紀以來兩隊就只有3次交易。

基襪兩隊最惡名昭彰的交易案件是1919年，紅襪以10萬美元賣掉貝比魯斯（Babe Ruth）給洋基，貝比魯斯忿忿不平，於是誕生了長達86年的紅襪世界大賽魔咒。不過魯斯轉隊後的15年內，基襪又交易了14次，畢竟那時候球隊少，交通也不發達，不可能斷絕交流。

兩隊是在1967年之後（1969年進入分區時代）才大幅減少接觸。現任洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在1986年入隊，1998年升任總管，他曾表示任何球隊都有得商量，除了紅襪，即使真的要談生意，主要也是其中一方幫忙另一方處理不要的球員。艾倫本季尚未登場，上季他在海盜出賽46場，打擊率0.186。