中華路是新竹市重要幹道之一，不僅車流量大、車速也快，新竹市政府交通改善小組18日舉行第4次會議，會中決議優先改善「中華路四段至中華路六段」30處路口設計。市府表示，目前規劃設計已完成，待中央審查通過，就會發包工程，預計2024年底完工，盼透過相關工程，紓解交通瓶頸，提升行人安全。

塞車問題一直是新竹市民心中的痛，新竹市長高虹安從去年選舉期間開始，就主打改善交通問題，上任後也於首次市務會議，就宣布成立交通改善小組，主要會勘易肇事路段，研擬如何改善、紓解塞車等問題。

市府交通處指出，中華路四段到六段一共有15處分隔島缺口，其中8處為私人進出使用、6處為巷道、1處為消防分隊，此路段多為雙向各3車道，常有車輛橫跨3車道迴轉、迴轉未注意對向來車，或未預期有車輛迴轉來不及煞車，而導致事故發生。

交通小組委員也點出，「迴轉或超速」是該路段發生事故的主要原因。對此，高虹安表示，不是事故發生後，才檢討原因，也要求交通處優先檢視15處分隔島缺口安全性，更要評估縮小路口、劃設槽化線或封閉缺口等，同時規畫替代道路，向居民宣導，並請市警局評估導入科技執法可能性，避免憾事再發生。

交通處表示，市府每年都會依據交通部道安資訊平台統計易肇事路口，包括事故態樣、肇事型態及劃設碰撞構圖，並爭取中央補助改善。這次配合工務處辦理中華路四段至六段路口改善工程，交通處也會逐一檢視事故類型及碰撞構圖，並提出改善方案，包含縮小路口、增加偏心左轉車道、分隔島延伸、增加槽化線、行車導引線及改善機車待轉區等。

市府工務處表示，這次中華路四段至六段改善範圍全長8.6公里、30處路口，改善項目包括號誌纜線下地、行人穿越線退縮、設置庇護島、增設偏心左轉車道、取消機慢車道、檢討車道配置等工程，目前已完成相關規劃設計，待內政部營建署審查通過，即辦理工程發包，預計2024年底完工。

18日的交通改善小組會議中也討論到，西大路地下道汽車禁止左、右轉林森路，試辦現況如何？交通處表示，經派員觀察3日，西大路地下道車流紓解情形良好、周邊道路順暢，雖有少部分民眾不熟悉新措施違規左、右轉，也有員警協助疏導說明，未來將持續觀察車流，適時調整號誌秒數。