台中市賴姓高三男學生，5月4日和處理阿公遺產的夏姓代書助理登記同性結婚，2小時後竟墜樓身亡，巧合的是，當天正好是賴男阿公骨灰罈要進塔的日子，賴母見時辰已到，兒子卻都未出現，到處找人，甚至一度打電話給夏姓地政士，對方也推託不知道，沒想到接著就接獲警方通報，才知兒子身亡。

夏姓地政士協助處理賴男阿公的遺產，地政士助理則是他兒子，地政士深知賴男身家，而賴男阿公在4月下旬過世，並於5月3日火化，預定4日進塔，但當天進塔的時辰已屆，賴男都未現身，賴母到處找人，後來才知竟是從夏家住家的10樓墜落，且賴男在墜樓前2小時才剛與夏男登記結婚。

夏母認為，家中房產都是夏家父子處理，地政士清楚知道兒子身家不斐，疑為取得遺產才謀財害命。警方獲報夏男墜樓後到現場調查，發現該大樓10樓住家的客廳有瓶未喝完的啤酒，且陽台欄杆有採集到賴男手部、鞋子痕跡，目前仍待釐清酒內是否遭下藥。

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