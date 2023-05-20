4生肖在今年夏天運勢大吉，《搜狐網》專欄指出，生肖屬雞、羊、兔及牛者，各方面運勢轉旺，財富高漲，在夏天充滿機會和挑戰，記得好好把握。

▍生肖雞

生肖雞在今年夏天運勢極佳，對財務狀況和事業發展有很大影響，可望帶來致富及成功的機會；另外也會遇到貴人相助，在投資方面更加精準。不過屬雞者在夏天要留意自己的情緒，保持良好狀態，以免錯過一些機會。

▍生肖羊

生肖羊今年夏天運勢轉好，有機會在事業上獲得更多權力，同時也要留意自己的人際關係，不要因為眼前的成就而忽略對他人的關愛；生肖羊這個季節非常富有，將獲得額外收入。

▍生肖兔

生肖兔充滿自信，擁有非常好的人際關係，今年夏天有機會接觸到貴人，獲得不少提升及改變；財務方面受專業人士幫忙，將比以往更加穩定。屬兔者要注意與人溝通須謹慎，維護好自己的形象，避免過於自信。

▍生肖牛

生肖牛今年夏天在事業上將取得非常大的進展，會有許多機會及資源，讓自己在未來更有競爭力；要留意自己的健康狀況，避免過度勞累。財務方面因敏銳的判斷力而獲得不少財富。

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