微笑單車日前公告，自6月1日起，新竹市與竹科的YouBike1.0系統將停止營運。對此，新竹市府表示，竹市與新竹科學園區YouBike 1.0系統，預計6月起全面升級YouBike 2.0，提醒民眾6月1日起YouBike 1.0將不再提供服務，若YouBike 1.0用戶有欠款，微笑單車也會發簡訊通知，請用戶與微笑單車公司確認及查明。

新竹市的YouBike原本都是以1.0系統為主，因2.0系統有容易建站、車身輕巧好騎及借還更方便等優點，市府在去年啟動公共自行車升級YouBike2.0計畫，既有站點先採1.0與2.0共站營運，方便民眾租借無縫接軌，並陸續增設只有2.0系統的新站點。

疫情趨緩後，新竹市YouBike使用率也逐步提升，今年1至4月，累計超過43萬人次，總騎乘人數超過815萬人次，顯示YouBike已是許多民眾，生活中不可或缺的一部份。

近期微笑單車公司發出公告，新竹市的YouBike1.0系統將6月1日凌晨0時停止營運，強調YouBike1.0與YouBike2.0為不同系統，不能互還，因鄰近的苗栗縣僅部分站點建置YouBike2.0車輛，也提醒民眾，如欲跨縣市租借車輛，請使用YouBike2.0系統。

對此，市府交通處表示，新竹市2016年5月就引進YouBike 1.0系統，較其他縣市推行得早，因應微笑單車公司系統全面升級為YouBike 2.0計畫，加上兩系統不相容，市府為維護市民騎乘權益，去年啟動YouBike 1.0及2.0共站計畫，在升級階段讓系統無縫接軌。

交通處指出，因各縣市已陸續升級為YouBike 2.0系統，新竹市、新竹科學園區內的YouBike 1.0預計6月1日起全面升級為2.0，升級後新竹縣、市及新竹科學園區將使用全新2.0車輛與系統，竹市也突破100站YouBike站點，讓用戶借還車更便利。

交通處也指出，YouBike 2.0車輛有更好騎、設站更容易、借還更方便等優點，既有會員無需重新註冊，費率與1.0相同，民眾權益不受影響，但也提醒，近期微笑單車公司會發簡訊提醒會員，若有欠款情形或收到簡訊，可洽YouBike客服電話進行確認。