國立台灣科學教育館選拔14名學生12件作品代表我國參加素有青少年科學奧林匹亞之稱的「2023年美國Regeneron國際科技展覽會 ，我選手共獲得1項大會二等獎、3項大會三等獎、1項大會四等獎，以及特別獎一等獎、二等獎各1等7個獎項，表現出色。

今年的比賽於5月14日至19日於美國德州達拉斯實體舉行，共有62個國家地區、1333件作品、1638位學生參賽。經過激烈的競爭，於台灣時間5月19日晚上22時舉行頒獎典禮，我國學生從眾多參賽者中脫穎而出，共獲7個獎項！

獲得工程力學科大會二等獎的高雄市立高雄女中學生陳若雅的研究為《釉下光工程》，以釉彩工藝作為主軸，結合資訊工程學習方法篩選釉藥配方及圖片色票建立數據庫，以現代科技分析方法，快速模擬成品樣貌，透過配方成果的模擬建模，在燒製釉藥之前即可預測釉色結果，改善傳統製釉時會有的失敗率。

評審認為釉藥具有高度藝術及商業價值，而這件作品將東方傳統技藝結合現代機器學習的演算法，將眾多陶藝家製釉經驗建立成數據庫，達成預測釉燒後的釉色，是極具前瞻性的作品，也是本次代表團成績最好的作品。

而今年初獲得「2023台灣國際科學展覽會青少年科學獎」的自學生邱達夫則以《彈跳光點之無限反射曲線存在性研究》獲得數學科大會三等獎，評審們認為這件作品取材新穎，數學的討論與證明雖然樸實但是嚴謹，也得到相當漂亮的結果，而且後續還有延伸發展的空間，整體而言是相當優秀傑出的作品。

依據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」第九條規定，由教育部發給獲大會一等獎者20萬元、大會二等獎者10萬元；三等獎及四等獎者5萬元。