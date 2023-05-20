兩性專家欣西亞除了透過社群平台暢聊男女私密話題，也會分享日常生活點滴，她近來就發文透露凌晨下工搭Uber回家，沒想到司機卻是一路狂飆，讓她腦海頓時出現跑馬燈的畫面，嚇到直呼：「還不想香消玉殞啊」。

欣西亞日前凌晨收工搭Uber返家，沒想到司機一路狂飆，當下感覺到車輛輪子似乎沒有著地，在高架橋上又飛又飄，就連自己都懸浮在半空中，加上當時外頭下著不小的雨，深怕車輛因此失速打滑，腦海更是浮現「車毀人亡」四個字，讓她忍不住在內心驚呼：「老娘人生還有很多事要做，很多夢想要完成，還不能香消玉殞、紅顏薄命」。

欣西亞表示內心即便慌張，仍不敢開口要求司機減速慢行，好在最後是安全抵達家門，沒想到結束這場驚魂記準備下車時，司機大哥竟不忘提醒：「天雨路滑，下車小心，還請給我五星好評」，讓她當下有口難言，不知道該如何回應對方，如今回想起來仍心有餘悸，忍不住感嘆：「這實在是太恐怖的經驗了，人生跑馬燈會在腦海跑一圈的那種恐怖」。

對此，網友紛紛留言：「我會說我暈車了，請開慢一點，然後假裝作嘔」、「自從坐過高雄的深夜uber，我頓時間覺得人世間的一切都很美好」、「我經常都是遇到烏龜車，開的超級慢簡直快氣死，當我是盤子嗎」、「直接告訴司機比較好，不然他下次哪天真的載乘客出事了」。