洗菜外表亮麗、個性活潑，人氣相當高。（羅永銘攝）

被稱作「台版莎賓娜」的洗菜，在《全明星運動會》第2季中以籃球等各項球類運動受到矚目，她目前多在校園主持活動，活潑的風格深受學生、師長喜愛。愛唱歌的她，近期創作3首單曲，希望從「籃球女孩」轉型為「唱歌也滿好聽的女生」。

洗菜希望在演藝圈多元發展。（羅永銘攝）

洗菜想成為「唱歌也滿好聽的女生」。（羅永銘攝）

談到演藝圈的工作，洗菜表示因為爸媽不了解網紅生態，也不相信網路可以賺錢，所以起初沒有很支持她，她為了不讓家人擔心，在接到《全明星2》的邀約前，每天都打3份工賺錢，「在咖啡廳、婚紗店、晚上再去駐唱，我當時想，我就算快窮死也不會跟他們講，不想讓他們知道我很辛苦」。

洗菜透露，爸爸相當嚴格也很少稱讚小孩，她過去邀請爸爸去看演唱會，結果事後卻對她說「妳今天整場沒有一首歌讓我感動」，讓她內心相當受傷，但也無形中成為她打拚的動力。爸爸這次聽了她的新單曲，一改過去的擔憂，四處幫她宣傳，「我爸現在比較放心，會跟我一起看首播，也會稱讚好聽，算是我的鐵粉了」。洗菜說，她知道爸爸在乎、心疼她，只是因為是男生，所以比較不擅表達。

現在32歲的她，坦言之前因為疫情影響到工作，但愛表演的她從未考慮過要放棄，「我當然也會擔心，但我覺得一切都會有最好的安排，所以不如好好生活、盡力的活在當下，每一年一定都會比之前好」。

除了歌唱，洗菜希望能更多元的發展，最想挑戰主持、戲劇，她與《全明星》隊友潘君侖搭檔主持的運動節目，將於9月首播。戲劇方面則還在等待機會，她說，各種角色都願意挑戰，不會特別設限。