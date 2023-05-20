嘉義地區水情持續緊張，民眾苦盼甘霖已久，嘉義縣山區昨天午後雷雨狂下，嘉義市區短暫陣雨，自來水公司第五區處今天表示，山區降雨為樂野系統帶來約1300立方公尺水量，明顯紓緩樂野地區旱象，為蘭潭、仁義潭水庫帶來約6.59日的每日出水量。

自來水公司第五區處表示，5月20日7時統計，仁義潭、蘭潭水庫合計有效蓄水量為690.11萬噸，約是20.25％，19日水庫進水量約55.06萬噸、出水量約8.35萬噸，雨勢為2座水庫帶來約當6.59日的每日出水量。

山區系統部分，近一個月來樂野系統每日原水進水量僅約650立方公尺，19日降雨為樂野系統帶來約1300立方公尺水量，因而來到平均每日1585立方公尺，對改善樂野地區旱象有明顯助益。

此外，也為阿里山系統帶來約1022立方公尺的水量，原水進水量也有持續增加的趨勢。雲林系統持續支援嘉義10萬噸用水。