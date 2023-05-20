近年天氣預報成為民眾相當關心的議題，民間也陸續出現氣象公司、粉絲專頁等；中央氣象局長鄭明典更成為知名官員，臉書有近20萬人追蹤。氣象局日前升格為氣象署，為處理更繁重的預報工作，開缺招募「計劃聘用人員」，歡迎大氣或地科等相關系所畢業者報名。

該職缺不具經國家考試錄取的公務人員資格，氣象局開出的條件為學士畢業約3萬6000元起、碩士以上約3萬8000元起。工作內容除了一般預報，也必須配合輪班。

要知道氣象預報不是一件容易的事，預報員經農場養成上線後，分早晚班輪值，有上午8點到晚上8點，以及晚上8點到隔天早上8點兩種班。上班時除了做預報，也得提供媒體、民眾諮詢。

由於預報要求越來越高，預報員除了個人經驗，抗壓性也很重要，「報得準沒人感謝，但報不準肯定挨罵」。他們必須耐心回答打電話問天氣的民眾，面對五花八門的各式問題，曾有一名阿姨固定找某一名預報員，「只為了聽到他的聲音」。