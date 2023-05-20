許多知名景點近期接連收到恐嚇信件，今日六福村也為此緊急宣布閉園。而先前高雄市觀光局長信箱收到恐嚇信，初步調查信件IP位置於境外，但要追查出發信者困難度高。大多數官方網站信箱為了方便民眾填寫，一般僅需姓名、電話及信箱等基本資料，但容易造假或是使用他人資料。2年前，高捷也曾收過恐嚇信件，在警方建議下，改成雙認證，截至目前為止，即未再接到恐嚇性或惡作劇留言。

近日全台各地景點甚至是首長信箱頻接到恐嚇信，高雄市觀光局長信箱日前也收過一封恐嚇信，內容提到5顆遙控炸彈已經交裝在龍虎塔內，2顆遙控炸彈裝在壽山動物園某處。高雄警方組成專案小組偵辦中，目前查出信箱主機IP來自美國，但貼文者IP來自巴西，企圖設斷點規避反向追查。

一般來說，多數官方局長信箱或是觀光景點官網信箱，僅需填寫信件僅需姓名、電話及信箱等基本資料，即使要註冊，個人資料也可能造假或是假冒他人，利用境外IP，對於追查幕後留言者確實不易。

而登入高雄捷運官網，不僅要填聯絡人姓名、信件主旨和內容，不僅有第一道電子信箱和Email驗證碼，第二道同樣得輸入行動電話，再填入簡訊驗證碼，才有辦法送出信件。

早期高捷客服信箱採網頁式開放性留言，但2年前官網客服留言系統收到1封炸彈恐嚇留言，就是因為難以追查留言者，去年起採納捷警與刑大警方建議，由公司資訊部門修改客服留言系統，改採真實電話號碼與真實電子郵件信箱雙認證，截至目前為止，即未再接到恐嚇性或惡作劇留言。

由於需填寫正確信箱及手機才能收到驗證碼，才能進行下一步，雖然有心者難防，至少能先立起一道牆，避免惡意留言恣意妄為。