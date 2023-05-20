5月20至22日在24節氣中屬於夏季的第2個節氣「小滿」，由於此時天氣逐漸炎熱，日照時間變長，雨水也會開始增多，人體會出現身熱頭暈、頭沉重四肢發懶無力等症狀，因此佑昌馬光中醫診所中醫師王彥喬建議，可以利用四神湯來健脾利濕或是多吃苦味與甘涼屬性食物來消暑降火氣，避免體內濕氣過重。

小滿節氣的意義是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿，農家則是從莊稼的小滿里憧憬著夏收的殷實。這時的天氣逐漸炎熱，日照時間變長，雨水也會開始增多，身體會連帶遭到濕熱之邪侵襲。

王彥喬說明，濕熱之邪侵犯人體的時候，人體會感到身熱頭暈，好像悶住無法舒展，頭沉重4肢發懶無力，流汗較黏或體味變重，有些人會大便軟黏也有人可能消化不良蠕動變慢因而便秘；所以在這個節氣裡我們要調理脾胃，脾胃運化的好，則濕氣不會滯留體內，改善免疫力，精神體力足夠且氣血舒暢。

脾胃的調養中醫常說健脾利濕，有個相當有名的藥膳叫做四神湯，其中使用茯苓、芡實、山藥、蓮子4味藥材，民間也常用薏苡仁取代芡實，屬性溫和適合全家大小食用調補身體。

王彥喬表示，小滿屬於夏季，古人認為，夏主火、內應於心，因此夏季應該特別重視對心臟的調養，夏日炎熱會影響人們的心臟功能，而且天氣變熱、體內血流加快，心臟的負荷也相應變大。

中醫說「夏養心」，而心喜涼，初夏濕熱的天氣適合多吃苦味的食物如苦瓜、筍、秋葵，或甘涼屬性的食材如絲瓜、冬瓜、西瓜、小黃瓜、綠豆和決明子、綠茶等，來消暑降火氣。也可以適量食用一些帶有酸味的飲食，如檸檬、梅子等。