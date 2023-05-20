32歲大陸男星吳亦凡（Kris）在韓國以EXO成員出道，2021年爆出被網紅都美竹指控涉嫌強姦遭逮，他第一時間否認，去年11月以多項罪名共判有期徒刑13年。最近有人在網上分享，朋友在北京朝陽看守所被拘留遇到吳亦凡，指他可能是為了減刑當了班長，還有兩人照顧他的生活起居。

吳亦凡前年因涉嫌強姦案被逮，之後在網上被全數封殺，音樂作品也被下架，去年11月北京市朝陽區人民法院一審公開宣判吳亦凡因強姦罪遭判11年6個月有期徒刑，另以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，共執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

網友透露吳亦凡近況。（圖／翻攝自微博）

去年12月YouTuber「老王」爆料，指吳亦凡因不習慣遭囚的生活，有獄友看到他每晚落淚反省，而他先前被都美竹爆料「那話兒」如牙籤，老王則說，有爆料者在看守所工作，負責在每位囚犯剛進來時協助進行驗身工作，但「尺寸」並不是牙籤，就是平均一般人的尺寸，指外界的形容應該都只是玩笑話。

【老王說】判賠25億！吳亦凡看守所內部-完整實錄！被要求唱饒舌...這起事件另有陰謀論？凡凡-懶人包

近日，有網友表示有個朋友在朝陽看守所被關，和吳亦凡成為獄友，「他現在在裡面是『二班』」，意思就是班長，有管理權，另有人問是否有跟吳亦凡交談，目前心理狀態如何？對方回：「不允許交流的，我喊他一聲就被管教批評了」，更爆料吳亦凡仍堅持創作，「他給我朋友寫了一首詞，明年我朋友出來就可以問世了」，另有人表示，吳亦凡現在臉浮腫，但身體還是很瘦，遇到別人問候也會有禮貌回應，「他在裡面過的挺好的」。