Pag委託律師發聲明。（翻攝自泰坦星文創臉書）

小S主持的《小姐不熙娣》班底Pag日前在節目爆料某女星有「藝人病」，網友依線索點名詩亞（舊藝名：斯亞），她不滿遭影射，19日PO憂鬱症診斷證明書，宣布向Pag和留惡評的酸民提告。對此，Pag今（20日）午透過經紀公司和律師發聲明強調節目中並無任何妨害他人名譽之陳述，「陳詩亞小姐如果再有不理性之行為，本所當事人也會採取法律行動以捍衛名譽。」

Pag透過律師發聲明表示：「根據本所當事人所提供之資料及說明，於2023年5月1日播出之《小姐不熙娣》節目中，本所當事人提及過往之工作經驗，過程中並無揭露事件當事人之姓名，也無任何誇大不實陳述：然而，於節目播出後，陳詩亞小姐卻於5月2日下午自行公開與本所當事人私下之對話紀錄，自行陳述此事件與她有關云云。於兩週後更進一步要求本所當事人公開道歉，甚至於5月4日對本所當事人提出妨害名譽之刑事告訴。」

聲明中也指出：「本所當事人對於陳詩亞小姐未經查證即於社群媒體廣發事件新聞乙事，深感遺憾，本所當事人鄭重澄清，於節目中並無任何妨害他人名譽之陳述。對於陳詩亞小姐提出告訴乙事，僅能予以尊重，但相信檢察官一定會查明此事，並還給本所當事人清白。陳詩亞小姐如果再有不理性之行為，本所當事人也會採取法律行動以捍衛名譽。」

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