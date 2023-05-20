新竹市北區戶政事務所以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市香山區戶政事務所則融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

520諧音象徵「我愛你」，成為熱門結婚登記日，今天一早就有許多新人到戶政事務所登記。新竹市府指出，截至今日中午12時，新竹市共有33對甜蜜新人登記結婚，比平常周六結婚對數多出近6倍，新竹市三區戶政事務所也精心準備具在地特色的結婚拍照區，讓新人拍好拍滿，留下甜蜜回憶。

市府民政處指出，今年的520恰逢周六，已有36對在前3日向戶所申請結婚登記，並指定今天為生效日，因應特殊日，新竹市各戶政事務所也加派人力全力為市民服務，為新人們送上最誠摯的祝福，而三區的結婚背板各具創意、別出心裁，歡迎新人到新竹市幸福成婚，用美照紀錄人生重要時刻。

市府指出，今年各戶政事務所重新改造更具區域特色的結婚拍照區，其中東區以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區以南寮漁港為發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區則融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。

新人沈先生說，他與妻子交往5年，從學生時期就開始互相扶持、共同成長，直到現在工作逐漸穩定，因此選擇於今年520互許終生。他說，現場充滿復古風覺得非常驚艷，也很感謝市府用心準備這麼漂亮的拍攝場景，讓他們留下難忘又珍貴的回憶。

鄭小姐說，自己和林先生是同事，一開始彼此都不是很熟，直到工作方面有交集後，才漸漸認識、交往，並在數個月前就已決定要選在今年520完成登記。林先生也說，兩人從相遇到相識皆是上天註定的緣分，今天對兩人而言意義非常重大，很開心即將邁入人生新階段。

「一年只有一次520，」賴先生說，因甜蜜諧音別具意義，所以自己和妻子一致認為就是要選在今年5月20日完成人生大事，雖然今早有些許陣雨，但兩人還是一早抵達戶政事務所辦理結婚登記，象徵兩人對彼此的心意風雨無阻。