王詩安（右）受邀擔任澳洲歌手Ruel演唱會嘉賓。（索尼音樂提供）

王詩安（左）與澳洲歌手Ruel在舞台上合作。（索尼音樂提供）

王詩安日前受邀擔任澳洲創作才子Ruel世界巡迴演唱會台北場的嘉賓，2人合唱〈Somone Else's Problem〉，這場演出是王詩安回到台灣後的首次舞台表演，許久沒有在台灣觀眾面前表演的她坦言內心緊張、深怕會忘詞，不過非常開心這次能夠與Ruel合作演出，更表示很欣賞他的才華，「我本來就有在聽Ruel的歌，最近很喜歡Pop Rock的曲風」。

王詩安今年將發表全新音樂作品，新歌突破以往的風格、結合不同曲風，「之前的歌曲其實比較冷門，這次想要把曲風做得更主流一點，讓更多聽眾可以聽見，也希望大家可以看到新風格的我，請大家期待」。

王詩安和Ruel首次合作，彩排當天下午，王詩安特別帶了台灣的伴手禮鳳梨酥送給Ruel，Ruel非常喜歡甜食，收到鳳梨酥十分開心，表示要好好品嚐台式甜點。由於兩人是首度碰面，利用在休息室的時間，迅速確認音調和段落後，清唱一次就對好整首歌曲的表演細節，展現對音樂的高度專業，合作過程十分順利！而表演舞台上，身高195公分的Ruel與身高164公分的王詩安站在一起，高大的身材與嬌小的身形形成鮮明對比，令人難以忽視他們之間超萌的身高差！

王詩安近年比較少時間待在台灣，這段期間，她探索更多不同的生活體驗，面對疫情的挑戰，王詩安坦言就像大家一樣，雖然生活步調不免受到影響，但她認為這些時光沒有浪費，反而是與自己相處的珍貴時刻，「通常不會有這麼多時間跟自己相處，所以我更加了解自己想要的是什麼，還是要繼續做音樂。」藉由這段時間的思考與沈澱，她也更確信了自己對於音樂的熱愛和追求。

儘管王詩安這些年較少在表演舞台露面，但她持續創作音樂和發表作品，以獨立的方式製作音樂，許多幕後工作都是由她一手包辦，不過接下來她將會以全新方式展開新計劃。除了在音樂風格有不同的嘗試之外，她這次將把重心放在歌手身份上，其他幕後工作交由優秀的團隊協助完成。不過，她笑說自己無法完全脫離幕後的角色，「接下來的作品，不管是曲風、題材、MV基本上都還是自己構想、是我想要呈現的東西」。