國中教育會考20日起登場，第二節考的是數學，多數學生認為今年考題難易適中，像是疫苗、停車費等時事相關題目雖不少，且有部分題目題幹較長，但只要耐心看完題幹、帶入公式計算就可以解答，最主要是觀念必須正確。

居仁國中蔡姓考生說，今年數學考題前8題都是國一的基本題型，只要觀念正確，一看就能解答，但後面的題目題幹較長，除了考數學程度，也考閱讀與理解能力，必須要耐心看完題幹才能作答，只要觀念正確、能看清楚題目並帶入計算即可。

陳姓學生說，非選擇題的第一題是考疫苗效力，帶入公式即可算出，第二題分為實驗組與對照組，必須要利用不等式、一般代數觀念清楚。另名邱姓學生說，有一題幾何計算，要求某線段長的最小值，題型必須結合畢式定理、相似形等觀念，算了約10分鐘才算出。

黃姓考生則說，今年的時事題、生活相關題型較多，像是疫苗效力、停車費、高齡化及雞排暖餐都有入題，其中一題題目提供國家人口走勢圖表，詢問高齡化、超高齡化社會等，只要看懂圖表就能答題。