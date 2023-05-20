苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣警方特別加派警力到場維安。（謝明俊攝）

苗縣國中會考登場縣長慰問考生，警方加派勤務保護試場安全。

苗栗縣國中會考20日上午正式登場，全縣應屆考生4,576人，分別在全縣6個考場應試，苗栗縣長鍾東錦一早就到竹南高中考場，慰問參加試場工作老師以及應試同學，預祝考生考試順利成功。因受到炸彈恐嚇信影響，威脅要對國中會考試場不利，警政署19日緊急通令全國警察加強試場安全維護，苗栗縣警局加派警力在6個試場維安，並做嚴密試場安全檢查，所幸並未發現任何可疑人物出現妨礙會考進行。

苗栗縣國中會考，分別在20、21日兩天舉行，今年竹竹苗考區報名人數共有1萬5734人，其中苗栗縣應屆考生共有4，576人，分別在苗栗高中、苗栗農工、竹南高中、苑裡高中、大湖農工及君毅高中等6個試場應考，總共開設158間試場，另外為應新冠疫情所需，6個試場都有準備第2備用試場，提供篩檢陽性及中重症考生使用。

苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣長鍾東錦前往竹南高中試場祝考生考試順利。（謝明俊攝）

苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣長鍾東錦前往竹南高中試場巧遇家鄉南庄國中考生，當場祝學弟妹考試順利。（謝明俊攝）

竹南高中校長呂淑美表示，今年校方為了提供考生最好的應試環境，為了防止試場突然發生跳電事件，影響試場冷氣機運作，所以竹南國高中特別洽請台電派出專門人員到場待命，以處理臨時電力供需問題，並且今年恢復考生家長可以入校陪考，但校方有劃定專門休息區域給家長休息等候，家長可以享有更好的陪考環境。

苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣長鍾東錦前往竹南高中試場感謝試場工作老師辛勞。（謝明俊攝）

苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣長鍾東錦由竹南高中校長呂淑美帶領查看試場。（謝明俊攝）

苗栗縣國中會考20日登場，苗栗縣長鍾東錦前往竹南高中試場視察，竹南國中校長郭芳江報告學生應試狀況。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦非常重視中會考，特別與副縣長鄧桂菊分赴縣內試場慰勉試場工作老師辛勞，並鼓勵應試學生考試順利，鍾東錦一早就到達竹南高中試場，先至試務中心向擔任試場工作的老師們致意，再巡視考場狀況，中途巧遇家鄉南庄國中的應試學生們，也以大學長的身分祝學弟妹們考試順利。

先前到場散發炸彈恐嚇信的不明歹徒，19日傳出再以電子郵件恐嚇要在所有國中會考試場放置炸彈，警政署緊急在19日通報全國警察機關全面加強各國中會考試場安全勤務，苗栗縣警局特別加派警力赴6個試場加強安全維護，所幸到目前並未發生任何妨礙試場安全情事。