白襪與皇家兩支美聯中區不得志的球隊，在20日幾乎上演了「完全比賽」，皇家總共只打了27個人次，幸虧有人敲出安打（立即被隊友雙殺打解決），終場白襪2比0獲勝「1安打無四死完封」。白襪先發投手柯佩克（Michael Kopech）8局10K被敲1安，救援投手桂夫曼（Kendall Graveman）守住第9局。皇家先發投手「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）僅失2分就吞下第5敗。

連續解決15個打席之後，柯佩克在第6局對付皇家麥錫（Michael Massey），兩好兩壞時柯佩克投出內角低處的壞球，但被麥錫撈起來，這球飛越一壘手成為安打，至此完全比賽破功。後面小布雷德利（Jackie Bradley）敲了雙殺打，該局是變相的三上三下。

儘管有些遺憾，不過以27打席結束比賽仍是罕見的成績，大聯盟官網指出1900年以來這只是第73次。最近一次是在2004年守護者投手柏利（Mark Buehrle）被敲兩安的比賽，距今也19年了。

柯佩克賽後表示，那支安打並未影響他的心情，因為他本來就沒有鎖定完全比賽，「我那球投歪了被他打到，棒球比賽就是這樣，這顯示出我不是完美的。」運動家、白襪、皇家是全聯盟勝率最低的3支球隊，白襪目前在美聯中區第4，皇家墊底。