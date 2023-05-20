因台海局勢緊張，考慮到晶片供應可能出現問題，日本國內由索尼等8家企業合組新公司Rapidus，研發生產次世代半導體。該公司社長小池淳義16日指出，將要在2奈米半導體製造中，引入人工智慧（AI）和自動化技術。據日媒報導，尖端半導體的量產需要1000名左右的技術人員，但Rapidus在使用新技術後，可將人力需求減少到500人左右。

據《日本經濟新聞》18日報導，小池淳義接受採訪時提到，Rapidus在量產電路線寬為2奈米的運算用半導體領域，除了有美國IBM的基礎技術，還和比利時半導體研究開發機構imec進行合作。報導指出，2奈米半導體的製造過程中大概有1000至2000個工序，普遍來說需要約1000名技術人員，然而小池卻表示，經由自動化後，僅需一半人員就可完成相關工作。

報導稱，Rapidus還計劃在北海道千歲市建設工廠，並期望該地能成為1奈米晶片的生產基地，目前預估2030年後形成量產，銷售額估約可達1萬億日元。《日經》稱，建設2奈米半導體需要2萬億日元，轉成量產線則要再花3萬億日元，除了日本經濟産業省將累計向Rapidus援助3300億日元，索尼（Sony）、軟體銀行（SoftBank）、豐田汽車（Toyota）和電信業巨擘日本電信電話公司（NTT）、日本放送協會（NHK）、日本電氣公司（NEC）、半導體大廠鎧俠（Kioxia）、三菱日聯銀行（MUFG Bank）及電裝公司（DENSO）也會進行後續出資。

小池強調，在圍繞著2奈米半導體的市場，台積電也力爭2025年實現量産化，在下一代半導體領域兩家會成為競爭對手，「但不會與涉足所有領域的台積電産生太大競爭」。報導中也稱，Rapidus也有打算開拓海外客戶，並把新一代半導體應用在自動駕駛、超級電腦、AI、醫療保健等領域。