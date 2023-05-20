112年國中教育會考20日登場，新竹縣一早雖偶有雨勢，但國中各校已於前一日透過竹縣Sschool＋平台推播訊息提醒考生和家長及早出門，各考場學校入場動線大致順暢，考生均能順利應考，統計竹苗區會考第一天共有138人缺考，有提早翻試卷、電子錶響、手機響等4件小違規，並無重大違規情事發生。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，學校通報仍有確診染疫學生，經統計竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中及仰德高中等7個考場，均啟用1間第二備用試場，共有19位考生抽離應考，此類學生會由考場學校規畫獨立動線，應試時全程佩戴口罩，不得提早交卷。

染疫考生在節間休息及用餐均於原應考試場教室進行，不得擅自移動至學校休息區，也不可因篩檢陰性、症狀減緩或其他原因，要求移回一般試場應試。

楊郡慈巡視縣內學生應考的各考場，慰勉試務人員、考場學校及考生服務隊的辛勞，也叮嚀國中端師長務必提醒考生遵守考場規則，認真作答，展現國中三年的學習成果。

另外，楊郡慈也感謝警察局、環保局、台電公司、台水公司、村里長及各單位協助，才能讓考生在舒適無虞的環境下應考，爭取佳績。

國中教育會考將在6月9日開放網路查詢成績並寄發成績通知單，新竹縣教育局為協助學子志願選填，將於6月21日至28日上班時間上午10時至下午3時，提供考生及家長免試入學志願選填電話諮詢服（5596573 轉21），協助學生生涯進路適性抉擇。