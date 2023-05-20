蔡英文總統今發表執政7周年談話，對於外界關注有輿論把2024總統大選定調為戰爭與和平的選擇，投給民進黨等於投給戰爭，蔡回應，戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項，不該為選擇利益來氾濫戰爭恐懼。對此，桃園市長張善政表示，哪位總統候選人最能讓台灣不要有戰爭，大家都很清楚。

針對蔡英文回應說戰爭不是台灣的選項，張善政指出，這句話說的很正確，所以全台的朋友在未來選擇總統候選人時，當然是希望台灣不要有戰爭，能夠繼續和平下去，「所以我想未來哪位總統最能夠讓台灣不要有戰爭，應該大家很清楚」。