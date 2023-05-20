為使勞工能在雇主歇業、清算或宣告破產而積欠工資、退休金及資遣費時受到即時保障，免於勞工驟失生活依存，勞動部訂定積欠工資墊償基金，當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因此而被積欠工資、退休金、資遣費後，再向雇主追償，但因雇主多半歇業、破產，追償回來比率甚低，但去年一口氣追回3.5億餘元、追償率達132％，但仍有61億餘元未追回。

只要遇有重大關廠歇業事件勞工，勞保局主動關注雇主積欠勞工勞動債權情形，即時協助勞工申請墊償事宜，如2022年協助申請墊付逾百人以上重大關廠歇業案計1家，墊付人數計146人，金額計3403萬9847元，開辦至去年為止已墊償75.8億元。

除了墊償以外，勞保局也積極辦理積欠工資墊償基金墊款追償業務，開辦至 2022年12月底止，已償還代墊款金額14億3845萬8775元，償還率為 18.98％，其中2022年就追償3億5776萬6094元。

勞保局普通給付組組長劉秀玲表示，由於勞基法規定雇主歇業、清算或宣告破產時，勞工的薪資、退休金及資遣費為與第一順位抵押權擔保債權相同，且未獲清償部分，有最優先受清償權，讓法院拍賣剩餘資產後得以清償墊償基金，如近年墊付的遠東航空達8.9億元，但截至目前已追回8.5億元。