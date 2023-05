去年2月底入侵烏克蘭以來,俄軍表現因初期吃鱉而普受西方媒體貶抑,但倫敦權威智庫的軍事分析家認為,俄軍經歷陡峭學習曲線後已更有組織、協同性,且更精於防禦。

美國CNBC新聞網報導,皇家聯合軍事研究所(RUSI)的陸戰專家沃特林(Jack Watling)與雷諾茲(Nick Reynolds)在他們最新報告「俄國侵烏第2年的戰術」(Russian Tactics in the Second Year of its Invasion of Ukraine)裡說:「隨烏克蘭準備反攻作戰,他們的部隊面臨重大戰術挑戰。」

19日刊出的這份報告說:「(俄國)縱深防禦深度,意味烏克蘭若想擊穿俄國防線,必須具備極其強大的作戰力量,俄羅斯在前線的防禦工事程度,使得繞過它們幾乎不可能。」

雷諾茲告訴CNBC,儘管俄國去年開戰之初犯下重大戰略和作戰失誤而失去一些最好的單位和設備,自己搞砸陷入不利,「但自此之後俄國政府與軍隊一直在調整適應,讓自身更融入戰爭狀態」。

「特別是,許多系統和他們的協同方式已比去年運作得更順暢。現處於守勢的事實讓他們統整武裝使用上,比發起協同攻擊時容易的多,表現(某種程度看)也更接近戰前外界對他們的預期。」

雷諾茲與沃特林說「基本上,烏克蘭面對的會是嚴酷挑戰」,還說皇家聯合軍事研究所預期俄國防守時部署大量砲火和「亟具戰力」的電戰系統對付無人機。

皇家聯合軍事研究所指出「基於俄方電子作戰有效性及廣泛使用導航干擾」,目前烏克蘭一個月損失多達1萬架無人機,證明俄軍電戰已具毀滅性效能。

雷諾茲與沃特林表示俄軍仍有缺陷與弱點,主要是各步兵單位士氣低落,但在俄軍經歷學習曲線後若還戲謔、輕視俄軍或深信俄軍很快將敗於烏軍之手「會很愚蠢」。

至於俄軍適應戰場對備受期待的烏克蘭大反攻有何意涵,雷諾茲表示預測反攻既不容易也不明智,但不應低估烏克蘭面對的挑戰,一場雙方大量人員傷亡、地域爭奪進展緩慢且更血腥、消耗的戰役將可預期。

目前俄烏在烏東巴赫姆特(Bakhmut)戰況升溫,一些俄國軍事部落客上週據此聲稱烏軍反攻已開始;非西方的軍事分析家根據公開資訊來源,發現烏克蘭投入約72個旅(約20多萬)的兵力反擊攻打巴赫姆特的俄軍,但這些兵力無一北約協助組建的新軍,研判烏方在巴赫姆特是佯攻,想吸引俄方注意力。

「華爾街日報」報導,基輔方面保留約20個旅的兵力在手沒投入戰場,繼續訓練這些部隊能擊穿俄軍防線、守住收復失土。烏方盤算的是當反攻開始時,俄軍將因攻打巴赫姆特而精疲力竭,而數以萬計裝備精良西方裝備的烏軍則能以逸待勞出擊。