中午黃錦榮在休息室讀書，準備下午考試。（吳建輝攝）

黃錦榮強調，女兒說不管他考幾分，她一定要考贏我，這對他來說已經起到激勵女兒的作用，非常感動，他會繼續努力應對接下來的考試。（吳建輝攝）

來自彰化今年47歲的黃錦榮，為激勵女兒報考今年國中會考，今天一早現身考場，黃錦榮坦言有壓力，很緊張，不過中午考完社會與數學後，黃錦榮說社會科比想像中簡單，至於最拿手的數學有信心A＋，至於下午科目有自信，目標鎖定27級分。

黃錦榮的女兒黃苡筑就讀彰興國中二年級，明年才應考，黃錦榮為激勵女兒，從今年3月開始重拾書本苦讀，目標挑戰27級分，希望能考個好分數做女兒的榜樣，首日考的科目有社會、數學及國文，都是黃錦榮的拿手項目，考完後表示對自己有信心。

黃錦榮表示，一早出門時女兒還在車上幫他做考前衝刺，惡補社會科幫他猜題，今天父女倆身分交換，女兒督促他、勉勵他，角色互換這樣女兒也更了解平時做為父母督促他們時的所做的努力與用心。

黃錦榮說，他的目標要考到27級分，對自己有信心，要用自己做為榜樣，社會科的閱讀量很大，但比預想中的簡單，很多考題都是實務上會遇到，但在學校不一定能學習，對他來說這是比較意外的。

另外數學部分，與他之前練習的考古題相比，他覺得比較簡單，前十題觀念有基本上沒難度，不過從20題開始逐漸偏難，印象深刻的有提到疫苗防護力計算，這是他沒有預想到的，解法必須跨單元融合，這對於沒有在課堂學習的他比較不吃香，但仍有自信拿到A＋。

黃錦榮強調，上午考科他寫完以後都剩下3分種左右，算是在掌握之中，這2個月的辛苦希望能夠達到自己期許的分數，女兒也說不管他考幾分，她一定要考贏爸爸，這對他來說已經起到激勵女兒的作用，非常感動，他會繼續努力應對接下來的考試。