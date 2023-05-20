市長陳其邁化身一日戶政員，協助新人辦理結婚登記，遞上已登記完成的身份證，並送上相框祝福新人。（林雅惠攝）

市長陳其邁當場祝福新人幸福美滿、長長久久，並送上祝福花束與巧克力。（林雅惠攝）

象徵諧音「我愛你」的5月20日，成為多年來熱門的結婚登記日，高雄市長陳其邁今天上午前往左營戶政事務所視察結婚背板並送新人祝福禮，他表示，很多新人都特別挑在這一天來辦理結婚登記，高雄市政府在去年台灣設計節配合青年局跟民政局的巧思，在各個戶政事務所都設計有一些具有在地味道的背板，現場他化身一日戶政員，協助新人辦理結婚登記，遞上已登記完成的身份證，並送上相框祝福新人。

陳其邁表示，各戶政事務所的背板巧思不同，譬如說岡山用羊肉爐，也送愛情羊肉爐的兌換券，左營區公所也有不同的創意，都是希望藉由一些引入青年的巧思設計，讓年輕的夫婦在結婚的時候留下深刻的印象。

對於今年登記的新人是否有比去年多，陳其邁說，因為今年尚未結束，有一些會直接臨櫃登記，不管是同性或是異性都有受理登記，台灣通過同婚法案後，大家都很勇於在520來表達我愛你，去年登記人數883位也是創下新高。

陳其邁當場祝福新人幸福美滿、長長久久，並送上祝福花束與巧克力。陳其邁說明，高雄市有許多生育相關的福利措施，包含產檢交通補助、生育補助、坐月子服務及現金補貼等。產檢交通補助價值5040元乘車券，生育補助則是每胎3萬元，坐月子服務第一胎補助120小時，至第3胎可以達到240個小時，若具有低收或中低收資格，則能夠併領坐月子服務與現金補貼，最高可領9萬元，對於家庭來說不無小補。他進一步補充，托育補助的部分，高雄市有加碼準公托補助，以及0到2歲的托育補助，希望增加補助以及近年力推的社宅政策能夠減輕年輕人的負擔，共同解決目前面臨的少子化問題。