三貂嶺生態友善隧道去年7月整修完工營運。（陳慰慈攝）

三貂嶺生態友善隧道去年7月整修完工營運，19日獲法國海外建築師學會舉辦「Grand Prix AFEX 2023 Awards」比賽首獎，負責施工的新工處表示，三貂嶺隧道完工啟用後，已陸續獲得國內諸多獎項，這次有幸贏得國際肯定，將進一步推動城市和景觀設計領域的創新和發展，並希望能夠激勵更多工程人員創造可持續性和綠色發展與自然環境和諧共存的城市空間。

工務局指出，三貂嶺生態友善隧道工程保留現場自然貌，及尊重生態的工法，受到各界矚目，規畫設計團隊達觀規劃設計顧問有限公司景觀設計師吳忠勳、法國MICHELE＆MIQUEL建築與景觀設計事務所、及設計師藍傑鴻等，特別幫三貂嶺生態友善隧道工程取名「THE DARK LINE」，參加法國建築師境外設計大獎「Grand Prix AFEX 2023 Awards」首獎，讓新北工程揚名國際。

景觀設計師吳忠勳表示，三貂嶺生態友善隧道「THE DARK LINE」，是法國海外建築師學會舉辦比賽以來，第一個景觀設計作品，突破傳統的創新作法贏得了眾人的讚賞和矚目，獨特的設計理念和卓越的永續發展特質，從眾多優秀參賽作品中脫穎而出，他很榮幸能夠代表台灣參賽並贏得殊榮。

法國建築師境外設計大獎於2010年起舉辦，配合威尼斯建築雙年展，兩年一期，不分總類僅有一個得獎者，目的在法國和世界各地宣傳和推廣法國在國境之外的建築作品，並在國際上推廣和分享法國建築師運用的手法及知識，希望為建築行業做出影響貢獻。

工務局表示，三貂嶺生態友善隧道是全國首座採鋼筋作為自行車道兼供步道使用之歷史建築，更是由煤礦運輸產業沒落的廢棄隧道，充分利用地理環境，透過創新方法將工業遺址轉變為多功能的公共空間，施工過程小心地保存並展現自然生態及歲月痕跡，是座生態兼具人文歷史的隧道。歡迎大家來訪（https://www.sdltbikepath.com.tw/）。