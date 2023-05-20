大陸甘肅省慶陽市副市長吳麗華4月在一次掃黃行動中，被發現從旅館衣衫不整逃出，事後公安調查，意外發現她長期接受鉅額賄款用來包養下屬及小鮮肉，除了一年開房265次，費用高達38萬人民幣（約新台幣166萬）外，更逼迫下屬在辦公室內嘿咻，荒誕行徑終於遭甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。

綜合大陸媒體報導，吳麗華以喜愛炒股出名，今年4月，甘肅省公安在進行一次大規模掃黃行動中，發現吳麗華衣衫不整落跑，經過調閱飯店紀錄，赫然發現她一年之內竟開房265次，且費用高達38萬人民幣（約新台幣166萬）。

此外，紀律委員會及公安調查後更發現，吳麗華收受巨額賄賂，賄賂內容除了「巨額金錢」外，還有下屬以及民間公司業者，專挑小鮮肉和年輕帥哥進貢給她，而且她看中的男部屬，下屬也會極力安排，在辦公室內就直接「享用」。

據傳吳麗華只要看到下屬長相帥氣，就會千方百計以談公事為由約到辦公室，但如果下屬不從，就會以前途逼迫等，要求對方成為她的情人與砲友。

根據大陸《網易新聞》報導，吳麗華當年就是靠著權色交易，獲得長官不斷提拔、升官，最後坐上副市長大位。之後長期向業者索賄，並將賄款用來炒股，甚至包養下屬和小鮮肉。

吳麗華貪腐的行徑然長期以來傳遍甘肅，引起相關部門的注意，上月終於遭到甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。