桃園市環保局聯合警察局大園分局20日凌晨0時至4時在大園區進行擴大取締攔檢作業，總計攔查23輛噪音車，噪音檢測不合格告發11輛。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

改裝噪音車深夜呼嘯而過擾人清夢，已經成為民怨之首，為有效遏止高噪音車輛，桃園市環保局聯合警察局大園分局執行假日凌晨時段取締勤務，20日凌晨0時至4時在大園區進行擴大取締攔檢作業，總計攔查23輛噪音車，噪音檢測不合格告發11輛。桃市府規畫自6月起實施「靜桃計畫」大執法，目前已完成人員設備及整體佈建工作，5月起會逐步擴大稽查量能，呼籲改車族切勿心存僥倖。

環保局指出，這次與大園警分局共同規畫執行假日凌晨時段取締勤務專案，20日凌晨0至4時在大園區大觀路及客運園區一帶路段區域，執行環警聯合稽查攔檢作業，由員警負責攔查、環保局實施噪音檢測。這次共攔查23輛汽機車，經環保局實施機動車輛原地噪音檢測結果，不合格告發11輛，告發率47.8％，違規超標車輛依噪音管制法第26條規定開罰，可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並限期改善至合格為止，未完成改善者按次加重累罰。

環保局表示，市府預計6月推出「靜桃計畫」，啟動跨局處聯合執法，由環境保護局、警察局、經濟發展局組成聯合稽查取締小組，共同執行「靜桃計畫」大執法專案，針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域及120家改裝車行加強列管稽查，藉由強化精進「環警聯合稽查攔檢」、「聲音照相科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等4大管制措施，提高稽查取締效果，遏止改裝噪音車輛，維護市民生活品質與環境安寧。

環保局呼籲，民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音妨害他人生活安寧，將持續強化噪音車輛管制作業，積極添購聲音照相科技執法設備，以最快速度提升桃園市管制執法量能與成效。同時也向中央主管機關反映研修法規，加強源頭管理及加重違規罰則，期盼透過中央修法嚴管及地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。