遠東銀重視寵物家庭需求，自半年前展開遠東樂家＋毛孩嘉年華巡迴，從台北場出發、前進台中場後，4月底於新竹舉辦壓軸場，接連3場活動總計超過5.5萬人參與，並成功創造導盲犬培訓話題。

為持續倡議友善毛孩環境，遠東銀攜手職棒樂天桃猿Rakuten Monkeys舉辦寵物主題日，希望能延續感動並擴大影響力。現場除有精采比賽外，也將邀請台灣導盲犬協會訓練師、寄養家庭及導盲犬前來開球，力挺職棒同時關注公益，呼籲給視障朋友與導盲犬更友善的環境。

遠東銀表示，愛PET趴現場當日將安排多項限定優惠活動回饋，只要持任一遠東銀信用卡進場，至樂天桃園球場實體商品店刷卡購物即享9折優惠，憑卡至內野入口處還能兌換遠東銀卡友回娘家好禮。

此外，新卡友於主題日當日現場申辦「遠東樂家+卡」，核卡後至2023年7月10日前單筆刷滿588元，即享一次「樂天桃猿主場例行賽平日門票」抽獎機會。

遠東銀指出，今年更加碼推出現場購票和購物優惠，球迷朋友持任一遠東銀信用卡於樂天桃園球場刷卡購票，即享有平日球賽票買一送一。在7月21日、8月11日、9月8日、9月15日、9月29日等指定日，至樂天桃園球場實體商品店刷卡購物，還能享有9折優惠。